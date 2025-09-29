Eurolega ed Eurocup settimana di grande basket su Sky Sport | Milano e Virtus sfidano le big Venezia e Trento al debutto

Da domani 9 partite in 4 giorni con le italiane protagoniste in Europa. L’EA7 Milano apre a Belgrado contro la Stella Rossa, Virtus subito contro il Real. In Eurocup tocca a Venezia e Trento. Lo spettacolo del grande basket europeo si accende sulla Casa del Basket di Sky. Da domani, martedì 30 settembre, prendono il via Eurolega ed Eurocup in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con nove partite in quattro giorni e tutte le principali squadre italiane in campo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it