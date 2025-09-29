Eurolega basket 2026 le favorite | le greche a caccia del titolo del Fenerbahce

Prende il via domani l’Eurolega 2025-2026 e prende il via la caccia al Fenerbahce, cioè la squadra campione in carica. Ma i turchi dopo il mercato estivo non sono tra i favoriti per il titolo, dove spiccano soprattutto le due formazioni greche dell’Olympiacos e del Panathinaikos, ma non solo. Ecco chi dovrebbe, o potrebbe, giocarsi la vittoria finale e quali possono essere le outsider di lusso. In pole position appare esserci il Panathinaikos di Ergin Ataman, che con l’arrivo di Shorts e Holmes può fare il salto di qualità necessario per arrivare alla fine della corsa. Sicuramente i greci hanno le Final Four come obiettivo minimo, così come i cugini dell’ Olympiacos. 🔗 Leggi su Oasport.it

