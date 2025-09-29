Euro digitale Nagel | è il progetto più importante dell’Eurosistema
Roma, 29 set. (askanews) – “Quello che ho imparato in questi ultimi anni è che l’euro digitale è il progetto più importante dell’Eurosistema. E c’è una ragione molto semplice: perché è sul diventare più resilienti”. Lo ha affermato il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, durante un dibattito alla conferenza Sibos, organizzata dal gruppo Swift a Francoforte. “Penso che qui abbiamo imparato duramente la lezione, con la guerra in Ucraina, nel febbraio 2022, mentre la Germania era pesantemente dipendente dalla Russia e abbiamo dovuto renderci meno dipendenti e più resilienti”, ha proseguito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
