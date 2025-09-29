Euro digitale Nagel | è il progetto più importante dell’Eurosistema

Ildenaro.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 set. (askanews) – “Quello che ho imparato in questi ultimi anni è che l’euro digitale è il progetto più importante dellEurosistema. E c’è una ragione molto semplice: perché è sul diventare più resilienti”. Lo ha affermato il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, durante un dibattito alla conferenza Sibos, organizzata dal gruppo Swift a Francoforte. “Penso che qui abbiamo imparato duramente la lezione, con la guerra in Ucraina, nel febbraio 2022, mentre la Germania era pesantemente dipendente dalla Russia e abbiamo dovuto renderci meno dipendenti e più resilienti”, ha proseguito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: euro - digitale

Euro digitale, rassicurazioni (e pressing) da Bce e Commissione Ue

Euro digitale, tra promesse e timori: la battaglia per il futuro del denaro in Europa

Cipollone (Bce): “L’euro digitale serve a preservare i benefici del contante”

Euro digitale, Nagel: &#232; il progetto più importante dell’Eurosistema - (askanews) – “Quello che ho imparato in questi ultimi anni è che l’euro digitale è il progetto più importante dell’Eurosistema. Scrive askanews.it

Euro digitale, Accenture: “Quali sono le prospettive per il futuro” - Si tratta di un equivalente elettronico del contante che affiancherebbe banconote e monete, offrendo alle persone più scelta ... Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Euro Digitale Nagel 232