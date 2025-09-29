Euro digitale Bundesbank | progetto più importante dell’Eurosistema

29 set. – “Quello che ho imparato in questi ultimi anni è che l’euro digitale è il progetto più importante dell’Eurosistema. E c’è una ragione molto semplice: perché è sul diventare più resilienti”. Lo ha affermato il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, durante un dibattito alla conferenza Sibos, organizzata dal gruppo Swift a Francoforte. “Penso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Euro digitale, Bundesbank: “progetto più importante dell’Eurosistema”

