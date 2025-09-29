Il designer italiano Walter De Silva, vintore del Compasso d’oro nel 2011 e ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo ha presieduto la giuria che ha assegnato i riconoscimenti della sesta edizione del Design Innovation Award, il prestigioso premio internazionale promosso da Confindustria Nautica e dal Salone Nautico Internazionale. I vincitori nelle dieci categorie in gara, ai quali vanno aggiunti tre premi speciali e due menzioni d’onore, sono stati individuati da una giuria composta da esperti internazionali nei campi della nautica, del design e della cultura. Creato nel 2020, il Premio è negli anni cresciuto ed è diventato uno dei riconoscimenti internazionali di settore più apprezzati, affermandosi come un momento culturale d’eccellenza, che sintetizza i trend e racconta e valorizza progetti d’avanguardia e sottolinea l’impegno di designer e produttori, per creare un design capace di coniugare qualità, tecnica, sostenibilità e bellezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Estetica in cattedra. Un premio agli scafi più belli e innovativi