Estetica e pneumatici Pirelli P Zero E vince il Compasso d’Oro

Più di un pneumatico, il Pirelli P Zero E è un elemento di design contemporaneo e per questo è stato incoronato con il Premio Compasso d’Oro Internazionale ADI. Grazie al carattere innovativo e tecnologico, il P Zero E è il primo pneumatico a ottenere questo titolo, in particolare nella categoria Design per la Mobilità. La cerimonia si è tenuta durante la speciale edizione internazionale del Compasso d’Oro, organizzata per il suo 70° anniversario all’Expo 2025 di Osaka, in Giappone. Quest’anno, il Compasso d’Oro si è ispirato al tema dell’Expo - Designing Future Society for our Lives - e Pirelli è stata premiata in una delle tematiche cardine: Connecting lives, connettere le persone grazie allo sviluppo di prodotti tecnologicamente all’avanguardia e dal ridotto impatto ambientale come il P Zero E, primo pneumatico al mondo progettato con una percentuale mai raggiunta prima di materiali di origine naturale e riciclati, soprattutto nel mondo delle alte prestazioni cui è destinato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

