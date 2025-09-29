Esposito Inter il centravanti è più forte di Camarda? il dibattito a Pressing | il confronto tra i due attaccanti

Esposito Inter, confronto aperto con Camarda: gli ospiti di Pressing votano il nerazzurro, ma c’è chi punta sul talento del Lecce. Chi segnerà più gol in questa stagione tra Pio Esposito e Francesco Camarda? È la domanda lanciata da Alberto Brandi durante la trasmissione Pressing, che ha acceso il dibattito tra gli ospiti presenti in studio. Due giovani attaccanti, due percorsi differenti, ma un’unica certezza: il loro talento è già al centro della Serie A. Il primo a rispondere è stato Riccardo Trevisani, che ha immaginato un confronto equilibrato: «Sette a sei per Pio Esposito». Una previsione che fotografa bene l’idea di un duello ravvicinato. 🔗 Leggi su Internews24.com

