Esonero UFFICIALE | Spalletti è in prima fila per la panchina

Giorni se non ore decisive per la panchina: in corsa anche l’ex CT della Nazionale Spalletti vuole ripartire al più presto per mettersi quantomeno alle spalle, perché dimenticarlo sarà davvero impossibile, la pessima parentesi con la Nazionale chiusasi con l’ esonero. Negli ultimi giorni l’ex CT è stato riaccostato addirittura alla Juventus, nell’ipotesi – al momento remotissima – di un licenziamento di Igor Tudor. Più plausibile, invece, una ripartenza fuori dall’Italia. L’esonero è UFFICIALE: Spalletti è l’alternativa a Klopp (AnsaFoto) – Calciomercato.it Per Spalletti si torna a parlare di Arabia, soluziona respinta dal tecnico alcuni mesi fa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

