Esondazioni e maltempo maxi esercitazione di pompieri Croce Rossa e Protezione Civile a Milano

Il Lambro che esonda e allaga tutto dopo un'ondata di maltempo. Uno scenario non del tutto nuovo a Milano e per il quale martedì 30 settembre, dalle 8 alle 16, si terrà sul territorio milanese un'esercitazione dei vigili del fuoco congiuntamente alla Protezione civile di Milano e alla Croce Rossa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: esondazioni - maltempo

Maltempo, 200 interventi tra Veneto e Friuli: esondazioni e allagamenti. Sott'acqua due case di riposo e un cimitero. Attesi nuovi temporali

Maltempo, 200 interventi tra Veneto e Friuli: esondazioni e allagamenti. Salvato un uomo bloccato in auto nel sottopasso pieno d'acqua. Le previsioni

Esondazioni e allagamenti. Perché a Milano il maltempo è sempre un’emergenza

#NEWS - Il #maltempo sferza la #Spagna orientale, torna la paura a un anno dalla tragica #alluvione. Scuole chiuse e inondazioni. Stato di #allertarossa a #Valencia. Situazione critica in #Catalogna. Piogge torrenziali, esondazioni di corsi d'acqua, allagame - X Vai su X

Un'ondata di maltempo eccezionale ha colpito il Nord Italia. Precipitazioni intense hanno causato esondazioni e frane soprattutto in Liguria e Lombardia, mettendo a dura prova le comunità locali. Numerosi gli interventi della CRI, con i Comitati non direttament - facebook.com Vai su Facebook

Esondazione Lambro: maxi esercitazione martedì 30 settembre. Cosa succederà e perché - L’attività intesserà il quartiere Ponte Lambro in via Vittorini, via Feltre e Parco Lambro a Milano ma anche l'ex Caserma Cadorna ... Riporta msn.com