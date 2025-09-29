Esondazioni e maltempo maxi esercitazione di pompieri Croce Rossa e Protezione Civile a Milano

Il Lambro che esonda e allaga tutto dopo un'ondata di maltempo. Uno scenario non del tutto nuovo a Milano e per il quale martedì 30 settembre, dalle 8 alle 16, si terrà sul territorio milanese un'esercitazione dei vigili del fuoco congiuntamente alla Protezione civile di Milano e alla Croce Rossa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

