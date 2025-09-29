Esondazione Lambro | maxi esercitazione martedì 30 settembre Cosa succederà e perché

Ilgiorno.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 29 settembre 2025 – Domani, martedì 30 settembre, si svolgerà una esercitazione di v igili del fuoco, protezione civile e Croce Rossa  a Milano. L’attività intesserà in diverse zone del Lambro soggette a esondazione in caso di maltempo e  l'ex Caserma Cadorna di Legnano. Previsti "alcuni scenari realistici - spiega Marco Granelli, assessore alle Opere pubbliche e Protezione civile - per migliorare la capacità di intervento, le tempistiche e il coordinamento delle attività". Gli scenari di intervento simuleranno un allagamento al quartiere Ponte Lambro, in via Vittorini, con pompe idrovore e barriere mobili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

esondazione lambro maxi esercitazione marted236 30 settembre cosa succeder224 e perch233

© Ilgiorno.it - Esondazione Lambro: maxi esercitazione martedì 30 settembre. Cosa succederà e perché

In questa notizia si parla di: esondazione - lambro

Maltempo a Milano, strade allagate e Lambro a rischio esondazione: “In due ore è salito di 1,70 metri”

Maltempo, piogge forti a Milano: Lambro a rischio esondazione

Milano, Lambro a rischio esondazione. Disperso a Enna, trovato corpo

Esonda il Lambro, esercitazione protezione civile a Milano - Esercitazione di vigili del fuoco, protezione civile e Croce Rossa domani a Milano in diverse zone del Lambro soggette a esondazione in caso di maltempo e presso l'ex Caserma Cadorna di Legnano. Da msn.com

Allerta arancione a Milano, temporali e rischio esondazione Seveso e Lambro: “Chiusi i parchi in città” - La Protezione Civile della Regione Lombardia ha diramato un’allerta arancione per rischio idrogeologico anche per ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Esondazione Lambro Maxi Esercitazione