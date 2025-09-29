Esondazione Lambro | maxi esercitazione martedì 30 settembre Cosa succederà e perché

Milano, 29 settembre 2025 – Domani, martedì 30 settembre, si svolgerà una esercitazione di v igili del fuoco, protezione civile e Croce Rossa a Milano. L’attività intesserà in diverse zone del Lambro soggette a esondazione in caso di maltempo e l'ex Caserma Cadorna di Legnano. Previsti "alcuni scenari realistici - spiega Marco Granelli, assessore alle Opere pubbliche e Protezione civile - per migliorare la capacità di intervento, le tempistiche e il coordinamento delle attività". Gli scenari di intervento simuleranno un allagamento al quartiere Ponte Lambro, in via Vittorini, con pompe idrovore e barriere mobili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Esondazione Lambro: maxi esercitazione martedì 30 settembre. Cosa succederà e perché

In questa notizia si parla di: esondazione - lambro

Maltempo a Milano, strade allagate e Lambro a rischio esondazione: “In due ore è salito di 1,70 metri”

Maltempo, piogge forti a Milano: Lambro a rischio esondazione

Milano, Lambro a rischio esondazione. Disperso a Enna, trovato corpo

"Negli ultimi giorni il fiume Seveso ha superato di un metro il livello che si era raggiunto prima dell'esondazione del 2014" Da ieri pomeriggio, sabato 27 settembre, le forti piogge in Brianza hanno nuovamente alzato i livelli del Seveso e del Lambro tanto da fa - facebook.com Vai su Facebook

Auto che galleggiano nel centro di Milano a causa dell'esondazione del Seveso e del Lambro. Altri dettagli sulla App https://app.meteoeradar.it/pHdP/ITsoc #meteoeradar #alluvione #milano #drone #niguarda - X Vai su X

Esonda il Lambro, esercitazione protezione civile a Milano - Esercitazione di vigili del fuoco, protezione civile e Croce Rossa domani a Milano in diverse zone del Lambro soggette a esondazione in caso di maltempo e presso l'ex Caserma Cadorna di Legnano. Da msn.com

Allerta arancione a Milano, temporali e rischio esondazione Seveso e Lambro: “Chiusi i parchi in città” - La Protezione Civile della Regione Lombardia ha diramato un’allerta arancione per rischio idrogeologico anche per ... Riporta fanpage.it