Esmeralda cane trasparente | nessuno la guarda ma merita una famiglia
Esmeralda è un cane che nessuno guarda. I volontari, che la chiamano dolcemente Esme, la definiscono trasparente. Avrà qualcosa che, in un modo o nell’altro, non attira minimamente le attenzioni dei visitatori, dei possibili affidatari.Eppure Esmeralda è bravissima, spettacolare con i cuccioli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: esmeralda - cane
Siamo Esmeralda e Quasimodo salvati dalla strada, la nostra tata Isa ci ha fatto riprendere e ora stiamo bene e siamo pronti a cercare una famiglia per sempre? Ci aiutate con le condivisioni? Siamo in Sardegna e quindi adottabili in tutta l’isola, ma possiam - facebook.com Vai su Facebook