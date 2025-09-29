Esercitazione nella galleria della statale 640 ecco come cambia il traffico
Giovedì 9 ottobre si svolgerà un’esercitazione all’interno della galleria Caltanissetta, lungo la statale 640 “Strada degli Scrittori”, finalizzata a testare i dispositivi di sicurezza e la macchina dei soccorsi in configurazione finale di esercizio. Lo fa sapere l'Anas. L’iniziativa segue la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: esercitazione - galleria
Esercitazione nella nuova galleria ferroviaria tra Capurso e Triggiano: vigili del fuoco in azione
Esercitazione nella nuova galleria ferroviaria tra Mungivacca e Noicattaro: simulato principio d'incendio
Avaria a un carrello frenante e principio di incendio: esercitazione in galleria ferroviaria [VIDEO - FOTO ]
AVARIA a un carrello frenante e principio di incendio: esercitazione in galleria ferroviaria Foto e video: https://cityne.ws/T6aDZ - facebook.com Vai su Facebook
Avaria a un carrello frenante e principio di incendio: esercitazione in galleria ferroviaria [VIDEO - FOTO ] https://ift.tt/qj4oMUi https://ift.tt/B5AmtKU - X Vai su X
Maxi esercitazione nella galleria di Montegiordano: simulato un incidente per testare i soccorsi - Ieri sera nella galleria “Vittoria” della SS 106 Var, si è tenuta una simulazione di emergenza con incidente stradale. Segnala ecodellojonio.it
Esercitazione nella galleria - Un’esercitazione in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea si è svolta alle ore 22 di ieri... Scrive ilrestodelcarlino.it