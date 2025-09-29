Escursionista cade sul Cornizzolo soccorso alpino in azione | 53enne portato in ospedale

Quicomo.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri, domenica 28 settembre, il Soccorso alpino è stato allertato dalla Soreu per un uomo di 53 anni caduto lungo il sentiero che da San Pietro al Monte sale verso il Monte Cornizzolo, nel territorio di Civate.Sul posto sono intervenuti otto tecnici del Cnsas – Corpo nazionale. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: escursionista - cade

Cade ai bagni di Masino, escursionista soccorso

Cade ai bagni di Masino, escursionista soccorso

Cade sulla Grignetta per 30 metri: escursionista 82enne in condizioni critiche

escursionista cade cornizzolo soccorsoEscursionista cade sul sentiero per il Cornizzolo: salvato dal soccorso alpino a Civate - Intervento durato oltre due ore sui monti sopra San Pietro al Monte: 53enne soccorso e trasportato in ospedale ... Scrive leccotoday.it

Malore sul sentiero del Monte Cornizzolo il Soccorso Alpino in azione per recuperare l’escursionista - Attivazione alle 16:20 di oggi domenica 28 Settembre, per il Soccorso alpino da parte della SOREU delle Alpi, per ... Come scrive resegoneonline.it

Cerca Video su questo argomento: Escursionista Cade Cornizzolo Soccorso