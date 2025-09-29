Escursionista cade sul Cornizzolo soccorso alpino in azione | 53enne portato in ospedale
Nel pomeriggio di ieri, domenica 28 settembre, il Soccorso alpino è stato allertato dalla Soreu per un uomo di 53 anni caduto lungo il sentiero che da San Pietro al Monte sale verso il Monte Cornizzolo, nel territorio di Civate.Sul posto sono intervenuti otto tecnici del Cnsas – Corpo nazionale. 🔗 Leggi su Quicomo.it
