Esce a prendere il caffè e si accorge che la casa va a fuoco

Today.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 29 anni è rimasto intossicato nell'incendio che nella mattina di ieri, domenica 28 settembre, ha distrutto parte del suo appartamento in uno stabile di via Triumplina a Brescia. A dare l'allarme è stato lo stesso 29enne, poco dopo le 11:30: il ragazzo era uscito di casa per prendere. 🔗 Leggi su Today.it

