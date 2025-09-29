Esce a prendere il caffè e si accorge che la casa va a fuoco
Un ragazzo di 29 anni è rimasto intossicato nell'incendio che nella mattina di ieri, domenica 28 settembre, ha distrutto parte del suo appartamento in uno stabile di via Triumplina a Brescia. A dare l'allarme è stato lo stesso 29enne, poco dopo le 11:30: il ragazzo era uscito di casa per prendere. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: esce - prendere
