Esami della patente a Cremona suggerimenti durante il test | sei persone denunciate
Sei persone denunciate a Cremona per frode agli esami della patente: usavano micro-auricolari e telecamere per ricevere aiuti esterni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: esami - patente
