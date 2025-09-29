Errani e Paolini volano in testa alla WTA Race! Numero 1 in doppio scavalcate Townsend Siniakova

Sara Errani e Jasmine Paolini sono balzate al comando della WTA Race di doppio, la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione in corso. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno sconfitto PerezKichenok con il punteggio di 6-3, 6-0, qualificandosi ai quarti di finale del WTA 1000 di Pechino e operando così il sorpasso ai danni della statunitense Taylor Townsend e della ceca Katerina Siniakova. Le azzurre si sono issate a quota 6.340 punti e hanno distanziato le rivali di 50 lunghezze, con la concreta possibilità di ampliare il margine, visto che la numero 1 e la numero 2 del mondo non stanno giocando sul cemento della capitale cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it

