Errani e Paolini volano in testa alla WTA Race! Numero 1 in doppio scavalcate Townsend Siniakova
Sara Errani e Jasmine Paolini sono balzate al comando della WTA Race di doppio, la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione in corso. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno sconfitto PerezKichenok con il punteggio di 6-3, 6-0, qualificandosi ai quarti di finale del WTA 1000 di Pechino e operando così il sorpasso ai danni della statunitense Taylor Townsend e della ceca Katerina Siniakova. Le azzurre si sono issate a quota 6.340 punti e hanno distanziato le rivali di 50 lunghezze, con la concreta possibilità di ampliare il margine, visto che la numero 1 e la numero 2 del mondo non stanno giocando sul cemento della capitale cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it
Jasmine Paolini batte la lettone Sevastova 6-1, 6-3 in 71 minuti di partita e si qualifica al 3° turno dove troverà Sofia Kenin - WTA 1000 PECHINO – A pochi giorni dalla vittoria nella Billie Jean King Cup con l’Italia, Jasmine Paolini torna in campo nel secondo turno a Pechino esordendo i ... Si legge su eurosport.it