ernia e il giardino segreto

All’inizio della scorsa estate mi è capitato di sentir parlare due volte nella stessa settimana di Juary, credo sia qualcosa sulla quale meriti di soffermarsi. Anche perché, sempre che mi fosse mai capitato in passato, sicuramente non è successo dagli anni Novanta in qua. Juary, per chi non lo sapesse, immagino la stragrande maggioranza di chi mi legge o almeno la stragrande maggioranza fatta eccezione per i miei coetanei maschi e appassionati, ma davvero appassionati appassionati di calcio, non sto facendo un discorso patriarcale, ma è un fatto che quando io ero giovane e il nome di Juary aveva un senso seppur marginale il calcio era quasi totalmente una questione per uomini, Juary, quindi, per chi non lo sapesse, è stato un calciatore brasiliano in forze a alcune squadre italiane, in seguito allenatore a sua volta in forza a squadre italiane, come dire, credo che Juary arrivato qui non se ne sia più andato. 🔗 Leggi su 361magazine.com

