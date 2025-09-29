Eric Bischoff stronca il tour d’addio di John Cena | Merita una C l’inizio è stato disastroso

Eric Bischoff non le ha mandate a dire esprimendo il suo giudizio sul tour d’addio di John Cena in WWE. Durante l’ultimo episodio del podcast 83 Weeks, l’ex presidente della WCW ha assegnato un voto mediocre al percorso di ritiro in corso del 16 volte campione del mondo: una C, equivalente circa ad un 6 nella scala italiana. Il veterano del business ha puntato il dito contro l’inizio traballante della storyline, sostenendo che abbia compromesso quello che avrebbe potuto essere un addio memorabile per uno dei più grandi di sempre. Il problema del turn heel fallito. Bischoff ha criticato specificamente come è iniziato l’arco narrativo del ritiro di Cena, facendo riferimento al tentativo di heel turn a Elimination Chamber quando si è alleato con The Rock. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

