eric adams rinuncia alla ricandidatura a sindaco di new york

Dopo mesi di pressioni da parte del Partito democratico affinché si dimettesse e in forte calo nei sondaggi, a sole cinque settimane dalle elezioni Eric Adams, sindaco uscente di New York, si è ritirato dalla campagna elettorale per un secondo mandato. Lo ha reso noto lui stesso con un videomessaggio di nove minuti pubblicato sui social, in cui ha spiegato di non poter andare avanti a causa di fattori esterni, tra cui la decisione del Campaign Finance Board della città di negargli fondi pubblici per sostenere la sua rielezione. Only in America. Only in New York. Thank you for making my story a reality. 🔗 Leggi su Lettera43.it
