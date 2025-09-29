Eric Adams rinuncia alla ricandidatura a sindaco di New York

Lettera43.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di pressioni da parte del Partito democratico affinché si dimettesse e in forte calo nei sondaggi, a sole cinque settimane dalle elezioni Eric Adams, sindaco uscente di New York, si è ritirato dalla campagna elettorale per un secondo mandato. Lo ha reso noto lui stesso con un videomessaggio di nove minuti pubblicato sui social, in cui ha spiegato di non poter andare avanti a causa di fattori esterni, tra cui la decisione del Campaign Finance Board della città di negargli fondi pubblici per sostenere la sua rielezione. Only in America. Only in New York. Thank you for making my story a reality. 🔗 Leggi su Lettera43.it

eric adams rinuncia alla ricandidatura a sindaco di new york

© Lettera43.it - Eric Adams rinuncia alla ricandidatura a sindaco di New York

In questa notizia si parla di: eric - adams

Guerra ai ratti a New York, il sindaco Eric Adams: In 8 mesi avvistamenti drasticamente ridotti

Guerra ai ratti a New York, il sindaco Eric Adams: In 8 mesi avvistamenti drasticamente ridotti – Il video

New York, terremoto politico: il sindaco Eric Adams si ritira a 5 settimane dal voto

eric adams rinuncia ricandidaturaEric Adams rinuncia alla ricandidatura a sindaco di New York - Eric Adams rinuncia alla ricandidatura a sindaco di New York a sole cinque settimane dalle elezioni. Segnala msn.com

Eric Adams rinuncia alla ricandidatura a sindaco di New York a 5 settimane dal voto - A cinque settimane dalle elezioni di novembre, il sindaco uscente di New York, Eric Adams, si ritira, provocando un vero terremoto nella corsa per la guida della città più grande d’America nei ... Si legge su tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Eric Adams Rinuncia Ricandidatura