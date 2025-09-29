Ergastolo per il finanziere Christian Sodano ma senza premeditazione | uccise la madre e la sorella della sua ex come si salvò lei

È stato condannato all’ergastolo Christian Sodano, il finanziere di 28 anni che il 13 febbraio 2024 uccise Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, madre e sorella della sua ex fidanzata Desirèe. La sentenza è stata letta dal giudice Gian Luca Soana nella Corte d’Assise del tribunale di Latina. Esclusa la premeditazione, ma riconosciuta l’aggravante dei «motivi abietti e futili». Il 28enne era difeso dagli avvocati Lucio Teson e Leonardo Palombi. Per Sodano è stato anche disposto l’isolamento diurno per un anno. La dinamica: spari nella villa di via Monti Lepini. Il duplice omicidio si consumò nella villa di famiglia in via Monti Lepini, nel quartiere San Valentino a Cisterna di Latina. 🔗 Leggi su Open.online