Ergastolo per il duplice omicidio di Renée Amato e Nicoletta Zomparelli | E' finita un' agonia
“E' finita un'agonia. Gli hanno dato l'ergastolo, anche se purtroppo non è stato riconosciuto l'aggravante della premeditazione. Speriamo solo che sia un ergastolo vero e proprio”. Sono le prime parole di Maria Pia Zomparelli, sorella di Nicoletta e zia di Renée e Desirée Amato, pochi minuti dopo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: ergastolo - duplice
