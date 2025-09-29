Ergastolo per Christian Sodano | uccise la madre e la sorella minore dell' ex fidanzata a Cisterna di Latina

Christian Sodano, il finanziere a processo per il duplice omicidio di Cisterna di Latina, è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise del capoluogo pontino. Il ventottenne, il 13 febbraio del 2024, ha ucciso Nicoletta Zamparelli e Renèe Amato, ossia la madre e la sorella minore dell’ex fidanzata Desirèe. La Corte ha riconosciuto la sussistenza dei futili motivi, mentre ha escluso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

