Ergastolo a Christian Sodano per gli omicidi a Cisterna di Latina di madre e sorella dell' ex fidanzata Desirèe

Christian Sodano è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso la madre e la sorella della ex fidanzata, ma non è stata riconosciuta la premeditazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ergastolo a Christian Sodano per gli omicidi a Cisterna di Latina di madre e sorella dell'ex fidanzata Desirèe

In questa notizia si parla di: ergastolo - christian

Duplice omicidio di Cisterna, chiesto l’ergastolo per Christian Sodano

Mamma e figlia uccise da finanziere: chiesto l’ergastolo per Christian Sodano

Duplice omicidio di Cisterna, l’accusa chiede l’ergastolo per Christian Sodano

Ergastolo per Christian Sodano, il finanziere che nel 2024 uccise madre e sorella della ex - X Vai su X

Christian Candita è stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del 19enne Paolo Stasi, ammazzato il 9 novembre del 2022 davanti alla sua abitazione a Francavilla Fontana, in provincia d - facebook.com Vai su Facebook

Ergastolo a Christian Sodano per gli omicidi a Cisterna di Latina di madre e sorella dell'ex fidanzata Desirèe - Christian Sodano è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso la madre e la sorella della ex fidanzata, ma non è stata riconosciuta la premeditazione tra le aggravanti ... Riporta virgilio.it

Ergastolo per Sodano per il duplice omicidio di Cisterna, esclusa la premeditazione - Condannato all’ergastolo il 28enne per l’uccisione della madre e della sorella della ex a Cisterna di Latina. Si legge su rainews.it