Ergastolo a Christian Sodano | il finanziere che ha ucciso Nicoletta e Renée a Cisterna di Latina

La condanna definitiva: ergastolo a Christian Sodano. È arrivata la sentenza tanto attesa sul duplice femminicidio che sconvolse la comunità di Cisterna di Latina. La Corte d’Assise, presieduta dal giudice Gian Luca Soana, ha condannato all’ergastolo Christian Sodano, 28 anni, ex sottoufficiale della Guardia di Finanza, responsabile dell’uccisione di Nicoletta Zomparelli, 46 anni, e della figlia Renée Amato, appena 19 anni. L’omicidio avvenne il 23 febbraio 2024 nel quartiere San Valentino. Desirée, ex fidanzata dell’imputato, riuscì a salvarsi fuggendo dall’abitazione. La Corte ha escluso la premeditazione, riconoscendo però l’aggravante dei motivi abietti e futili, circostanza che conferma la gravità del crimine. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Ergastolo a Christian Sodano: il finanziere che ha ucciso Nicoletta e Renée a Cisterna di Latina

