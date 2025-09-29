Eredità Agnelli svolta shock in tribunale | Margherita presenta testamento inedito dell' Avvocato

Tgcom24.mediaset.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il documento, datato 1998, è stato depositato in tribunale a Torino. Secondo i legali, potrebbe rimettere in discussione l'assegnazione delle quote di controllo della società Dicembre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

eredit224 agnelli svolta shock in tribunale margherita presenta testamento inedito dell avvocato

© Tgcom24.mediaset.it - Eredità Agnelli, svolta shock in tribunale: Margherita presenta testamento inedito dell'Avvocato

In questa notizia si parla di: eredit - agnelli

Eredità Agnelli, arriva la svolta giudiziaria: Elkann evita il processo, farà lavori socialmente utili - La Procura di Torino ha dato parere favorevole alla messa alla prova di un anno per John Elkann e al patteggiamento per Gianluca Ferrero (presidente della Juventus), mentre per Lapo e Ginevra è stata ... Lo riporta fanpage.it

Eredità Agnelli, buone notizie per John Elkann: via libera alla messa alla prova. Accolta l'archiviazione per Lapo e Ginevra - La Procura di Torino ha dato il via libera a due procedure chiave sulla successione ereditaria di Marella ... affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Eredit224 Agnelli Svolta Shock