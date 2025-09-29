Eredità Agnelli svolta shock in tribunale | Margherita presenta testamento inedito dell' Avvocato

Il documento, datato 1998, è stato depositato in tribunale a Torino. Secondo i legali, potrebbe rimettere in discussione l'assegnazione delle quote di controllo della società Dicembre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Eredità Agnelli, svolta shock in tribunale: Margherita presenta testamento inedito dell'Avvocato

