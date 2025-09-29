Eredità Agnelli svolta clamorosa | spunta un testamento inedito dell' Avvocato
Possibile svolta nella vicenda dell’eredità di Gianni Agnelli. Oggi è stato depositato in tribunale un nuovo testamento dell’Avvocato risalente al 20 gennaio del 1998 e finora apparentemente inedito. Il documento è stato consegnato ai giudici dai legali di Margherita Agnelli, figlia dell'avvocato, nel quadro della causa civile che la oppone ai figli John, Lapo e Ginevra Elkann. Secondo quanto emerso, il testamento olografo di Gianni Agnelli è stato rinvenuto nel corso delle indagini avviate dalla Procura della Repubblica nei confronti, tra gli altri, di John Elkann, Gianluigi Ferrero - con l’accusa di fraudolenta evasione fiscale e truffa ai danni dello Stato italiano - e del notaio Remo Morone, accusato di falso in atto pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
