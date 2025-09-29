Eredità Agnelli spunta un testamento segreto dell’Avvocato
Una copia di un testamento olografo firmato da Gianni Agnelli, datato 1998, è stata individuata e sequestrata dalla guardia di finanza di Torino nell’ambito dell’inchiesta sull’eredità della vedova dell’Avvocato, Marella Caracciolo. Ora i legali di Margherita Agnelli hanno chiesto che il documento venga acquisito nel procedimento civile in corso davanti al tribunale di Torino, dove si confrontano la figlia di Agnelli e i suoi tre figli – John, Ginevra e Lapo Elkann – nella contesa sull’eredità di famiglia. Il fascicolo penale si è chiuso con la richiesta di archiviazione per Ginevra e Lapo e con la messa alla prova per John Elkann. 🔗 Leggi su Lettera43.it
