Eredità Agnelli spunta un testamento scritto dall’Avvocato e nascosto per 27 anni in favore del figlio Edoardo Il 25% a John Elkann non era l’ultima volontà
Un testamento inedito (e nascosto per 27 anni) di Gianni Agnelli. Che reca la data del 20 gennaio 1998 e riporta alla ribalta il nome e la figura sfortunata di Edoardo: il figlio dell’Avvocato morto suicida il 15 novembre 2000, a 46 anni, gettandosi giù da un viadotto dell’autostrada Torino-Savona. Soprattutto, un documento che adesso piomba nella causa civile per l’eredità del padre e della madre, Marella Caracciolo di Castagneto, intentata dall’unica figlia superstite del signor Fiat, Margherita de Pahlen. Un processo ripreso proprio questa mattina a Torino e nel quale Margherita chiede conto di quell’ingente patrimonio ai suoi tre figli di primo letto: John Elkann (presidente di Stellantis e ad di Exor) e i fratelli Lapo e Ginevra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
