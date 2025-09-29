Eredità Agnelli spunta un nuovo testamento
(Adnkronos) – La copia di un testamento olografo del gennaio 1998, firmato dall'avvocato Giovanni Agnelli, è stato prodotto oggi, lunedì 29 settembre, in occasione dell'udienza della causa civile in corso a Torino, promossa da Margherita Agnelli nei confronti dei tre figli, John, Lapo, Ginevra Elkann. A fornirlo sono stati gli avvocati di Margherita. A quanto . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: eredit - agnelli
Eredità Agnelli, svolta shock in tribunale: Margherita presenta testamento inedito dell'Avvocato #agnelli #eredità #29settembre https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/eredita-agnelli-testamento-inedito-1998_104105590-202502k.shtml… - X Vai su X
Tredici tele scomparse dopo essere state lasciate in eredità da Gianni Agnelli risultano introvabili. Tre di queste dal valore di 13 milioni di euro sarebbero state sostituite con copie di minor pregio già nel 2008 - facebook.com Vai su Facebook
***Agnelli: spunta nuovo testamento Avvocato del 1998, 'a Edoardo il 25% Dicembre' - Depositato dai legali di Margherita (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lo riporta ilsole24ore.com
Eredità Agnelli, spunta un nuovo testamento dell'Avvocato - Un nuovo testamento di Gianni Agnelli, risalente al 1998 e finora apparentemente inedito, è stato depositato oggi in tribunale a Torino. Riporta msn.com