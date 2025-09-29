Eredità Agnelli spunta un nuovo testamento

Webmagazine24.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La copia di un testamento olografo del gennaio 1998, firmato dall'avvocato Giovanni Agnelli, è stato prodotto oggi, lunedì 29 settembre, in occasione dell'udienza della causa civile in corso a Torino, promossa da Margherita Agnelli nei confronti dei tre figli, John, Lapo, Ginevra Elkann. A fornirlo sono stati gli avvocati di Margherita. A quanto . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: eredit - agnelli

eredit224 agnelli spunta nuovo***Agnelli: spunta nuovo testamento Avvocato del 1998, 'a Edoardo il 25% Dicembre' - Depositato dai legali di Margherita (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lo riporta ilsole24ore.com

eredit224 agnelli spunta nuovoEredità Agnelli, spunta un nuovo testamento dell'Avvocato - Un nuovo testamento di Gianni Agnelli, risalente al 1998 e finora apparentemente inedito, è stato depositato oggi in tribunale a Torino. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Eredit224 Agnelli Spunta Nuovo