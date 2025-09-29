Eredità Agnelli | spunta un nuovo testamento dell’Avvocato I legali degli Elkann | Non ha valore
Un nuovo testamento di Gianni Agnelli, risalente al 1998 e finora apparentemente inedito, è stato depositato oggi, 29 settembre 2025, in tribunale a Torino. Il documento è stato consegnato ai giudici dai legali di Margherita Agnelli, figlia dell'avvocato, nel quadro della causa civile che la oppone ai figli John, Lapo e Ginevra Elkann. Lo si è appreso a margine dell'udienza, che è stata celebrata nel pomeriggio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
