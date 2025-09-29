Eredità Agnelli spunta un nuovo testamento dell' avvocato I fratelli Elkann | Polverone mediatico

Spunta un nuovo testamento di Gianni Agnelli nella battaglia giudiziaria ingaggiata da Margherita contro i figli John, Lapo e Ginevra Elkann. Un foglio vergato a penna che è stato consegnato oggi al tribunale di Torino e che, a giudizio dei legali della donna, è destinato a riscrivere la storia dell’eredità dell’Avvocato. «Le sue ultime volontà sono state tradite», dicono. L’entourage. 🔗 Leggi su Feedpress.me

