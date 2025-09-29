Eredità Agnelli spunta un nuovo testamento dell' avvocato I fratelli Elkann | Polverone mediatico

Feedpress.me | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spunta un nuovo testamento di Gianni Agnelli nella battaglia giudiziaria ingaggiata da Margherita contro i figli John, Lapo e Ginevra Elkann. Un foglio vergato a penna che è stato consegnato oggi al tribunale di Torino e che, a giudizio dei legali della donna, è destinato a riscrivere la storia dell’eredità dell’Avvocato. «Le sue ultime volontà sono state tradite», dicono. L’entourage. 🔗 Leggi su Feedpress.me

eredit224 agnelli spunta un nuovo testamento dell avvocato i fratelli elkann polverone mediatico

© Feedpress.me - Eredità Agnelli, spunta un nuovo testamento dell'avvocato. I fratelli Elkann: "Polverone mediatico"

In questa notizia si parla di: eredit - agnelli

eredit224 agnelli spunta nuovoSpunta un nuovo testamento di Gianni Agnelli, si complica la vicenda sull’eredità dell’Avvocato: il punto - Solo qualche ora fa, infatti, un nuovo testamento di Gianni Agnelli, scritto di suo pugno, risalente al 1998 e finora apparentemente inedito, è stato depositato oggi in tribunale a Torino. Segnala quotidianopiemontese.it

eredit224 agnelli spunta nuovoEredità Agnelli, spunta un nuovo testamento dell’Avvocato - Un nuovo testamento di Gianni Agnelli, risalente al 1998 e finora apparentemente inedito, è ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Eredit224 Agnelli Spunta Nuovo