AGI - Stamattina al tribunale di Torino, durante la causa civile promossa da Margherita Agnelli nei confronti dei figli John, Lapo e Ginevra Elkann, i legali di Margherita Agnelli hanno presentato la copia di un nuovo testamento del 1998 dell'avvocato Gianni Agnelli, "rinvenuto - spiegano - nel corso delle indagini avviate dalla procura di Torino nei confronti, tra gli altri, di John Elkann e Gianluigi Ferrero, accusati di evasione fiscale e truffa ai danni dello Stato ", reati per i quali i due hanno rispettivamente richiesto la messa alla prova e il patteggiamento. Il Testamento olografo del 1998 . 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Eredità Agnelli: spunta nuovo testamento. I legali di Elkann: "Non è valido"