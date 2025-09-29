Eredità Agnelli spunta nuovo testamento dell’Avvocato – la foto
All’udienza di oggi della causa civile di Torino promossa da Margherita Agnelli nei confronti di John, Lapo, Ginevra Elkann, gli avvocati di Margherita hanno prodotto la copia di un nuovo ed inedito testamento dell’avvocato Gianni Agnelli del 1998. Il documento è stato rinvenuto nel corso delle indagini avviate dalla Procura della Repubblica nei confronti, tra gli altri, di John Elkann, Gianluca Ferrero, con l’accusa di fraudolenta evasione fiscale e truffa ai danni dello Stato italiano (i quali, si ricorda, hanno rispettivamente richiesto la messa alla prova e il patteggiamento, dando di fatto acquiescenza alle contestazioni mosse), e del Notaio Remo Morone (figlio di Ettore), quest’ultimo accusato di falso in atto pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Tredici tele scomparse dopo essere state lasciate in eredità da Gianni Agnelli risultano introvabili. Tre di queste dal valore di 13 milioni di euro sarebbero state sostituite con copie di minor pregio già nel 2008 - facebook.com Vai su Facebook
L'eredità Agnelli e i quadri spariti, trovate le ricevute di trasporto: «Documenti decisivi» - X Vai su X
Eredità Agnelli, spunta un nuovo testamento dell'Avvocato - Un nuovo testamento di Gianni Agnelli, risalente al 1998 e finora apparentemente inedito, è stato depositato oggi in tribunale a Torino. Si legge su ansa.it
Eredità Agnelli, spunta un testamento scritto dall’Avvocato (e nascosto per 27 anni) in favore del figlio Edoardo. “Il 25% a John Elkann non era l’ultima volontà” - Clamorosa svolta nella causa per l'eredità Agnelli: un documento del 1998 rimasto nascosto per 27 anni rivela le volontà dell'Avvocato ... Segnala ilfattoquotidiano.it