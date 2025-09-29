Eredità Agnelli spunta nuovo testamento dell’Avvocato – la foto

All’udienza di oggi della causa civile di Torino promossa da Margherita Agnelli nei confronti di John, Lapo, Ginevra Elkann, gli avvocati di Margherita hanno prodotto la copia di un nuovo ed inedito testamento dell’avvocato Gianni Agnelli del 1998. Il documento è stato rinvenuto nel corso delle indagini avviate dalla Procura della Repubblica nei confronti, tra gli altri, di John Elkann, Gianluca Ferrero, con l’accusa di fraudolenta evasione fiscale e truffa ai danni dello Stato italiano (i quali, si ricorda, hanno rispettivamente richiesto la messa alla prova e il patteggiamento, dando di fatto acquiescenza alle contestazioni mosse), e del Notaio Remo Morone (figlio di Ettore), quest’ultimo accusato di falso in atto pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

