Eredità Agnelli spunta il testamento nascosto dell'Avvocato | Ultime volontà ignorate

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un testamento olografo di Gianni Agnelli del 1998, riemerso dopo 27 anni e presentato da Margherita Agnelli in tribunale a Torino, potrebbe riaprire la battaglia sull’eredità. Nel documento l’Avvocato lasciava il 25% della società Dicembre al figlio Edoardo, poi morto nel 2000. Gli Elkann ribattono: “Non cambia nulla”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

