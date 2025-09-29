Eredità Agnelli spunta il testamento nascosto dell'Avvocato | Ultime volontà ignorate
Un testamento olografo di Gianni Agnelli del 1998, riemerso dopo 27 anni e presentato da Margherita Agnelli in tribunale a Torino, potrebbe riaprire la battaglia sull’eredità. Nel documento l’Avvocato lasciava il 25% della società Dicembre al figlio Edoardo, poi morto nel 2000. Gli Elkann ribattono: “Non cambia nulla”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: eredit - agnelli
#NEWS - Eredità #Agnelli, spunta un nuovo testamento dell'Avvocato. Un documento prodotto oggi in Tribunale a #Torino da #MargheritaAgnelli. Risalente al 1998 e finora apparentemente inedito, è stato consegnato ai giudici dai legali della figlia di #Gianni - X Vai su X
Tredici tele scomparse dopo essere state lasciate in eredità da Gianni Agnelli risultano introvabili. Tre di queste dal valore di 13 milioni di euro sarebbero state sostituite con copie di minor pregio già nel 2008 - facebook.com Vai su Facebook
Eredità Agnelli, spunta il testamento nascosto dell’Avvocato: “Ultime volontà ignorate” - Un testamento olografo di Gianni Agnelli del 1998, riemerso dopo 27 anni e presentato da Margherita Agnelli in tribunale a Torino, potrebbe riaprire la ... fanpage.it scrive
Eredità Agnelli, spunta un nuovo testamento dell’Avvocato - Un nuovo testamento di Gianni Agnelli, risalente al 1998 e finora apparentemente inedito, è ... Scrive msn.com