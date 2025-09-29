Eredità Agnelli emerso testamento del 1998 legali Margherita Agnelli | 25% della holding Dicembre spettava a lei e non a John Elkann

I legali di Margherita Agnelli, Dario Trevisan e Valeria Proli, affermano che il testamento del 1998 dimostrerebbe che la quota del 25?% della holding Dicembre «non dovesse andare interamente a John Elkann» Un documento emerso durante le perquisizioni della Guardia di Finanza potrebbe riscriv. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

