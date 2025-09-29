Eredità Agnelli emerso testamento del 1998 legali Margherita Agnelli | 25% della holding Dicembre spettava a lei e non a John Elkann
I legali di Margherita Agnelli, Dario Trevisan e Valeria Proli, affermano che il testamento del 1998 dimostrerebbe che la quota del 25?% della holding Dicembre «non dovesse andare interamente a John Elkann» Un documento emerso durante le perquisizioni della Guardia di Finanza potrebbe riscriv. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: eredit - agnelli
#NEWS - Eredità #Agnelli, spunta un nuovo testamento dell'Avvocato. Un documento prodotto oggi in Tribunale a #Torino da #MargheritaAgnelli. Risalente al 1998 e finora apparentemente inedito, è stato consegnato ai giudici dai legali della figlia di #Gianni - X Vai su X
Tredici tele scomparse dopo essere state lasciate in eredità da Gianni Agnelli risultano introvabili. Tre di queste dal valore di 13 milioni di euro sarebbero state sostituite con copie di minor pregio già nel 2008 - facebook.com Vai su Facebook
Eredità Agnelli, spunta il testamento nascosto dell’Avvocato: “Ultime volontà ignorate” - Un testamento olografo di Gianni Agnelli del 1998, riemerso dopo 27 anni e presentato da Margherita Agnelli in tribunale a Torino, potrebbe riaprire la ... Da fanpage.it
Eredità Agnelli, svolta choc: spunta un testamento mai visto - Il documento stabilisce che le partecipazioni di Gianni Agnelli nella società Dicembre, pari a circa il 25%, dovessero essere assegnate al figlio Edoardo, prematuramente scomparso nel 2000. notizie.it scrive