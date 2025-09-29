Eredità Agnelli bomba in tribunale | Margherita presenta testamento inedito

Lidentita.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo colpo di scena scuote la vicenda dell’eredità Agnelli. Nel corso dell’udienza civile svoltasi oggi al tribunale di Torino, i legali di Margherita Agnelli hanno depositato un testamento inedito attribuito a Gianni Agnelli, datato 20 gennaio 1998. Il documento, secondo gli avvocati, potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri patrimoniali della famiglia, incidendo in particolare sulla società semplice Dicembre, perno . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

eredit224 agnelli bomba in tribunale margherita presenta testamento inedito

© Lidentita.it - Eredità Agnelli, bomba in tribunale: Margherita presenta testamento inedito

In questa notizia si parla di: eredit - agnelli

Misero una bomba al Tribunale di Pisa. Scatta l’arresto per due anarchici - Gli agenti della Digos di Pisa, in collaborazione con quella di Firenze, sono risaliti a Luigi Palli, 29 ... Riporta lanazione.it

’Bomba’ al Tribunale di Pisa. Ai domiciliari due anarchici. Riconosciuti dagli occhiali - Luigi Palli, 29 anni, e Veronica Zegarelli, 39, colpiti da custodia cautelare per terrorismo con esplosivi. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Eredit224 Agnelli Bomba Tribunale