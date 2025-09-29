Eredità Agnelli bomba in tribunale | Margherita presenta testamento inedito
Un nuovo colpo di scena scuote la vicenda dell’eredità Agnelli. Nel corso dell’udienza civile svoltasi oggi al tribunale di Torino, i legali di Margherita Agnelli hanno depositato un testamento inedito attribuito a Gianni Agnelli, datato 20 gennaio 1998. Il documento, secondo gli avvocati, potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri patrimoniali della famiglia, incidendo in particolare sulla società semplice Dicembre, perno . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Tredici tele scomparse dopo essere state lasciate in eredità da Gianni Agnelli risultano introvabili. Tre di queste dal valore di 13 milioni di euro sarebbero state sostituite con copie di minor pregio già nel 2008 - facebook.com Vai su Facebook
L'eredità Agnelli e i quadri spariti, trovate le ricevute di trasporto: «Documenti decisivi» - X Vai su X
