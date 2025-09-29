Era lucido quando sterminò la sua famiglia perché il 17enne di Paderno Dugnano è stato condannato a 20 anni | l’immortalità il nazismo e l’omofobia

Aveva un’idea «stravagante» e «bizzarra», quella di raggiungere «l’immortalità attraverso l’eliminazione della propria famiglia». Ma questo pensiero, per quanto disturbato, era ancora sotto il suo controllo. È quanto emerge dalle 51 pagine di motivazioni depositate dal Tribunale per i minorenni di Milano, firmate dalla giudice Paola Ghezzi, che lo scorso 27 giugno ha condannato R.C. a 20 anni di reclusione – il massimo previsto con rito abbreviato – per la strage compiuta nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 2024 a Paderno Dugnano. Il ragazzo, che all’epoca dei fatti aveva 17 anni e ora è prossimo ai 19, uccise con 108 coltellate il padre, la madre e il fratellino di 12 anni nella villetta di famiglia. 🔗 Leggi su Open.online