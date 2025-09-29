Era il solo patto possibile per la pace a Gaza L' incognita è la fase transitoria

La cura del presidente Usa rilancia anche il riconoscimento della Palestina, boccone indigesto per Netanyahu. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Era il solo patto possibile per la pace a Gaza. L'incognita è la fase transitoria

Hjulmand Juve può riaccendersi! Il colpo è ancora possibile a patto che… Cosa deve succedere nelle prossime settimane, le condizioni

Un nuovo patto sociale è possibile e necessario. Ecco il mio ultimo articolo pubblicato su VITA Società Editoriale, in cui analizzo il disegno di legge approvato dal CNEL per la modifica della Legge 328/2000, una riforma attesa da tempo nel campo delle poli

Un patto internazionale per diete sane e sostenibili La collaborazione annunciata allo Stockholm Food Forum punta a diffondere modelli alimentari che tutelino salute e ambiente. La frutta secca a guscio diventa simbolo di una transizione possibile.

Pace: Focolari, oggi pomeriggio a Tonadico di Primiero “Un’anima per l’Europa” alla luce dal Patto di Chiara Lubich e Igino Giordani - Sarà dedicato a “Un’anima per l’Europa, un progetto di pace – Alla luce dal Patto del 1949 di Chiara Lubich e Igino Giordani” l’evento che si svolgerà oggi pomeriggio, a Tonadico di Primiero, per ... Lo riporta agensir.it