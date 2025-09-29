Era il solo patto possibile per la pace a Gaza L' incognita è la fase transitoria

Lastampa.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cura del presidente Usa rilancia anche il riconoscimento della Palestina, boccone indigesto per Netanyahu. 🔗 Leggi su Lastampa.it

era il solo patto possibile per la pace a gaza l incognita 232 la fase transitoria

© Lastampa.it - Era il solo patto possibile per la pace a Gaza. L'incognita è la fase transitoria

In questa notizia si parla di: patto - possibile

Hjulmand Juve può riaccendersi! Il colpo è ancora possibile a patto che… Cosa deve succedere nelle prossime settimane, le condizioni

Pace: Focolari, oggi pomeriggio a Tonadico di Primiero “Un’anima per l’Europa” alla luce dal Patto di Chiara Lubich e Igino Giordani - Sarà dedicato a “Un’anima per l’Europa, un progetto di pace – Alla luce dal Patto del 1949 di Chiara Lubich e Igino Giordani” l’evento che si svolgerà oggi pomeriggio, a Tonadico di Primiero, per ... Lo riporta agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Era Patto Possibile Pace