Era il settembre 1975 e Rizzoli mandava in libreria il monologo di una donna che aspetta un figlio Fu uno dei maggiori successi editoriali del secondo 900 Un libro che ancora oggi colpisce al cuore e al cervello

S tanotte ho saputo che c’eri: una goccia di vita scappata dal nulla. Me ne stavo con gli occhi spalancati nel buio e d’un tratto, in quel buio, s’è acceso un lampo di certezza: sì, c’eri. È stato come sentirsi colpire in petto da una fucilata. Questo l’incipit fulminante di Lettera a un bambino mai nato. Ora come allora choccante a livello emotivo e stimolante sul piano intellettuale, il libro scritto da Oriana Fallaci nel 1975 torna oggi in libreria, in occasione del cinquantesimo anniversario dall’uscita, con un’edizione speciale che ne rende la lettura (o rilettura) ancora più necessaria. Oriana Fallaci: 10 curiosità sulla “pasionaria” del giornalismo italiano prima di guardare la serie tv X Lettera a un bambino mai nato di Oriana Fallaci e il dibattito sull’aborto. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Era il settembre 1975 e Rizzoli mandava in libreria il monologo di una donna che aspetta un figlio. Fu uno dei maggiori successi editoriali del secondo 900. Un libro che ancora oggi colpisce, al cuore e al cervello

