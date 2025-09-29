Epicentrico | edizione speciale per il decennale di BRAT
Il 2025 sarà un anno speciale per la Compagnia BRAT. Con la quarta edizione di Epicentrico, la rassegna teatrale diffusa che ha già coinvolto centinaia di bambini, famiglie e spettatori di ogni età, nella Bassa Friulana, la compagnia celebrerà anche il suo decimo anniversario di attività. A raccontarlo sono stati i direttori artistici, Agata Garbuio e Claudio Colombo, in occasione della conferenza stampa, ospitata da Fondazione Friuli e alla quale hanno partecipato: Alessio Cristin, assessore alla cultura del Comune di San Giorgio di Nogaro; e la collega con delega all’istruzione e pari opportunità, Antonella Xodo; Giacomo Petrucco, membro del cda di I. 🔗 Leggi su Udine20.it
In questa notizia si parla di: epicentrico - edizione
NewSicilia. . #TgFlash Edizione del 26 settembre delle ore 19,30 • Cosa c’è dietro il “rapimento chirurgico” di un giovane a Vittoria. Niente lasciato al caso ? https://tinyurl.com/4rkb227a • Da Catania una nuova flotta in partenza per Gaza: salperà domani - facebook.com Vai su Facebook
Il #28settembre, l’iconico playground di Parco LaSpezia si trasformerà nell’epicentro della #cultura del #basket di strada con la prima edizione dello #streetball Summit Milano - X Vai su X