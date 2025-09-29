Epicentrico | edizione speciale per il decennale di BRAT

Udine20.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2025 sarà un anno speciale per la Compagnia BRAT. Con la quarta edizione di Epicentrico, la rassegna teatrale diffusa che ha già coinvolto centinaia di bambini, famiglie e spettatori di ogni età, nella Bassa Friulana, la compagnia celebrerà anche il suo decimo anniversario di attività. A raccontarlo sono stati i direttori artistici, Agata Garbuio e Claudio Colombo, in occasione della conferenza stampa, ospitata da Fondazione Friuli e alla quale hanno partecipato: Alessio Cristin, assessore alla cultura del Comune di San Giorgio di Nogaro; e la collega con delega all’istruzione e pari opportunità, Antonella Xodo; Giacomo Petrucco, membro del cda di  I. 🔗 Leggi su Udine20.it

epicentrico edizione speciale per il decennale di brat

© Udine20.it - Epicentrico: edizione speciale per il decennale di BRAT

In questa notizia si parla di: epicentrico - edizione

Cerca Video su questo argomento: Epicentrico Edizione Speciale Decennale