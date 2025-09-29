Ep677 – Raid sull’Ucraina con 505 droni e 48 missili russi – Busta con proiettile per Don Patriciello durante la messa a Caivano

Raid sull’Ucraina con 505 droni e 48 missili russi proprio nei giorni dell’assemblea delle Nazioni Unite. La Polonia chiude lo spazio aereo, avvistati droni anche vicino a siti danesi. Busta con proiettile per Don Patriciello durante la messa a Caivano, un fermato. Immediata la solidarietà di governo e istituzioni. Italvolley ancora sul tetto del mondo, conquistati i mondiali maschili. Gli uomini di De Giorgi hanno sconfitto 3-1 la Bulgaria in finale. Quinto titolo in assoluto per gli azzurri. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

