Eolico Offshore | Taranto e Brindisi vedono sfumare l' investimento da 500 milioni

BRINDISI – Le città di Brindisi e Taranto vedono sfumare il progetto Renexia. L'investimento da 500 milioni di euro per la realizzazione di una fabbrica di turbine eoliche flottanti, inizialmente previsto nel porto ionico, con il coinvolgimento di quello brindisino, si sposta in Abruzzo.Promosso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

