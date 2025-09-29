Enzo Maresca mette in evidenza i suoi successi del Chelsea prima del ritorno di Jose Mourinho su Stamford Bridge

2025-09-29 14:00:00 Breaking news: Enzo Maresca sta assaporando la prospettiva di affrontare il Chelsea “Legend” Jose Mourinho domani sera, ma ha lasciato intendere che non ci sarebbe stato un complesso di inferiorità dopo aver parlato del proprio record a Stamford Bridge. Mourinho torna a West London con il Benfica in Champions League e si imbatterà in Maresca italiano, che ha dovuto leggere i rapporti che il suo lavoro era minacciato durante il fine settimana dopo la sconfitta per 3-1 di sabato a casa a Brighton. Sembra che il Chelsea inconcepibile prenderebbe in considerazione un cambiamento nella panchina meno di tre mesi dopo che Maresca ha portato il club al titolo della Coppa del Mondo del club con un thrashing 3-0 dei campioni europei Paris Saint-Germain e l’ex capo di Leicester era di buon umore durante la sua conferenza stampa questa ora di pranzo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com