Entra in una casa di notte e decapita un bimbo di cinque anni L' orrore | Non lo conosceva

Un'autentica storia dell'orrore quella che arriva dall'India, dove un bimbo di cinque anni è stato aggredito in piena notte e decapitato da uno sconociuto. Il piccolo è morto sotto gli occhi terrorizzati della madre, che ha lottato per proteggerlo, riportando serie ferite. Le forze dell'ordine non sono riuscite a catturare il responsabile di questo agghiacciante crimine perché il soggetto è finito nelle mani di una folla inferocita che non gli ha lasciato scampo. Il terrificante episodio, che sta facendo il giro del mondo, si è verificato venerdì scorso nel distretto di Dhar, nello del Madhya Pradesh. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Entra in una casa di notte e decapita un bimbo di cinque anni. L'orrore: "Non lo conosceva"

Entra in una casa di notte e decapita un bimbo di cinque anni. L'orrore: "Non lo conosceva" - L'assassino è stato poi linciato dalla gente del posto, morendo a causa delle ferite riportate Un'autentica storia dell'orrore quella che arriva dall'India, dove un bimbo di cinque anni è stato aggred ...

