Enrico Brignano scherza sulle pastarelle di Meloni a Domenica In la reazione di Mara Venier alla battuta
Il comico ha ironizzato sul “caso pastarelle” legato alla partecipazione di Meloni a Domenica In la scorsa settimana. Mara Venier risponde provando a smorzare la tensione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Enrico Brignano, l'amore con Flora Canto, la casa a Roma, la morte di mamma e il legame con Gigi Proietti: «È stato un secondo padre»
Così Enrico Brignano ha conosciuto Flora Canto: chi è l'ex tronista compagna del comico
Enrico Brignano torna sul palco con I 7 Re di Roma: le date del tour 2025/26
Enrico Brignano torna finalmente sul palco con I 7 RE DI ROMA, tra solo una settimana a Roma e poi in giro per l’Italia *Calendario DAL 3 OTTOBRE AL 23 NOVEMBRE – TEATRO SISTINA – ROMA DAL 12 AL 14 DICEMBRE – POLITEAMA ROSSETTI – T - facebook.com Vai su Facebook
