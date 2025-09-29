Enrica Bonaccorti racconta il suo tumore | Ho avuto paura di non essere abbastanza forte

Ha raccontato la sua lotta contro un tumore in un profilo Instagram: Enrica Bonaccorti spiega il motivo della sua sparizione dai riflettori. La conduttrice ha pubblicato accanto a una foto che la ritrae sorridente, e in sedia a rotelle. Nello scatto, inoltre, è insieme alla figlia Verdiana. Quattro mesi in cui la conduttrice ha scelto di sparire, di non rispondere alle chiamate, di isolarsi anche dagli amici più stretti. Enrica Bonaccorti ha un tumore: “Mi sento già più forte”. La didascalia del post che ha pubblicato recita: “È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

