Enrica Bonaccorti malata di cancro la prima foto dopo 4 mesi | come sta oggi

Checché si dica, per una persona non è mai facile parlare di sé, soprattutto quando si tratta di una malattia e la persona è un vip. Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana e voce riconoscibile della radio, si è affidata a Instagram per uscire da un periodo di quattro mesi di assenza e comunicare al pubblico una notizia non facile. Sta affrontando una neoplasia. La giornalista, paroliera e attrice ha rotto il silenzio scegliendo di raccontarsi in prima persona, dando al suo annuncio il sapore di un racconto familiare. La vediamo in sedia a rotelle accanto alla figlia Verdiana: “È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione”, ha scritto. 🔗 Leggi su Dilei.it

