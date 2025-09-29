Enrica Bonaccorti lotta contro un tumore | Mi sono nascosta per quattro mesi pensavo di non essere forte come Eleonora Giorgi

29 set 2025

Enrica Bonaccorti rompe il silenzio su Instagram e rivela di combattere contro un tumore. La conduttrice: "Mi sono nascosta per quattro mesi, pensavo di non essere forte come Eleonora Giorgi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

