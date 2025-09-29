Un annuncio brutto e inaspettato quello di Enrica Bonaccorti che ha rivelato di essere malata: "L’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Enrica Bonaccorti ha un tumore: “Non so cosa dire, solo che è successo”