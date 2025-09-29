Enorme masso fa sviare il treno e piomba tra le auto sulla stradale
– Era un pomeriggio qualunque di fine settembre, con il cielo ancora segnato dalle piogge dei giorni precedenti. Chi viaggiava lungo la statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” o a bordo dei convogli diretti verso la Valtellina non poteva immaginare che, di lì a poco, la routine domenicale sarebbe stata interrotta da un evento capace di seminare paura. Un enorme masso si è staccato dal pendio montano ed è precipitato con violenza, colpendo prima la ferrovia e poi la strada statale. Un attimo di silenzio, poi il boato che ha fatto pensare al peggio. 🔗 Leggi su Tvzap.it
